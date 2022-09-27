البصمة شرط لإصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين من 10 أعوام فأكثر

أكدت المديرية العامة للجوازات على المواطنين الراغبين في إصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين من عمر (10) أعوام فأكثر، تسجيل الخصائص الحيوية لهم (البصمة والصورة)، وذلك عن طريق حجز موعد إلكتروني لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية لإصدار الهوية الوطنية في مناطق المملكة كافة قبل تقديم طلب الإصدار أو التجديد.