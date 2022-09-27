محليات

البصمة شرط لإصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين من 10 أعوام فأكثر

التأكيد على ضرورة المحافظة على الجوازات وعدم رهنها أو إهمالها
البصمة شرط لإصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين من 10 أعوام فأكثر
سبق
سبق

أكدت المديرية العامة للجوازات على المواطنين الراغبين في إصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين من عمر (10) أعوام فأكثر، تسجيل الخصائص الحيوية لهم (البصمة والصورة)، وذلك عن طريق حجز موعد إلكتروني لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية لإصدار الهوية الوطنية في مناطق المملكة كافة قبل تقديم طلب الإصدار أو التجديد.

ودعت "الجوازات" إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة أبشر، لإصدار أو تجديد جواز السفر وتسلّمه عبر العنوان الوطني (سبل).

وشددت على ضرورة المحافظة على الجوازات داخل وخارج المملكة وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.

الجوازات
البصمة

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org