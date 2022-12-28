مناظر خلابة.. شاهد بياض الثلج يكسو مرتفعات جبال اللوز بتبوك

ويبلغ ارتفاع الجبر 2549 مترًا فوق سطح البحر، ويعتبر من أعلى السلاسل الجبلية في منطقة حسمى التي تعد جبالها امتدادًا لجبال السروات من غرب تبوك حتى وادي رم بالأردن.