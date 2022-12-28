مناظر خلابة.. شاهد بياض الثلج يكسو مرتفعات جبال اللوز بتبوك

شهدت منطقة تبوك تساقط الثلوج على قمة جبل اللوز كست الأرض بالبياض، في جو شتوي بارد.
ووثق المصور فواز الحربي تلك المناظر الجميلة بعدسته، وخص بها متابعي "سبق".
وتُعتبر مرتفعات تبوك وجهةً سياحية في الشتاء خاصة مع نزول الثلوج على قممها، وكذلك الرمال الذهبية في منطقة الزيتة التي تعانق الجبال ذات الألوان الجميلة والتي تستهوي عشاق الرحلات البرية.
ويقع جبل اللوز في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديدًا قرب الحدود الأردنية في منطقة تبوك على بُعد حوالى 200كم شمال غرب مدينة تبوك.
ويبلغ ارتفاع الجبر 2549 مترًا فوق سطح البحر، ويعتبر من أعلى السلاسل الجبلية في منطقة حسمى التي تعد جبالها امتدادًا لجبال السروات من غرب تبوك حتى وادي رم بالأردن.
ويسمى الجبل بـ"جبل اللوز"؛ نظرًا لوجود شجر اللوز به قديمًا، وتنتشر بالمنطقة الرسوم الصخرية التي يرجع تاريخها لحوالى 10.000 سنة قبل الميلاد، بالإضافة إلى النقوش القديمة والكتابات الإسلامية.