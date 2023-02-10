إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. فريق البحث والإنقاذ السعودي يشارك في إغاثة المتضررين في زلزال تركيا وسوريا

تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، غادر فريق البحث والإنقاذ السعودي للمشاركة في إغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للمشاركة في أعمال الإغاثة الإنسانية وإنقاذ المحتجزين والمتضررين في حادثة الزلزال التي ألمّت بالشعبين السوري والتركي.