تطبيق مخالفات المكاتب الإشرافية في العاصمة المقدسة

وأبرزُ المخالفات الخاصة بالمكاتب الإشرافية، تتم عند تقديم المكتب الهندسي الإشرافي بيانات غير صحيحة أو مخططات غير مطابقة لنظام البناء والارتدادات والارتفاع والأبعاد، في التقارير المرفوعة للبلدية أو الأمانة، أو عند تقديم المكتب الهندسي المصمم بيانات غير صحيحة عند استخراج رخصة البناء مثل: بيانات مالك العقار، وصك الملكية أو بيانات الأرض، بالإضافة لتقديم مخططات مخالفة للوضع القائم لاستخراج رخصة إضافة أو تعديل مكونات بناء أو ترميم أو هدم، أو إصدار قرار مساحي لموقع مخالف للطبيعة أو مدون عليه "أرض فضاء" والموقع قائم.