"شؤون المسجد النبوي".. جهود مكثفة تُسفر عن انسيابية في حركة الحشود في ليلة الـ27 من رمضان

تُواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلةً في وكالة التفويج وإدارة الحشود، من خلال الإدارة العامة للحشود والتفويج، تقدیم أرقى وأعلى مستویات الخدمة للزوَّار والمصلین، خلال استقبالهم في ليلة الـ٢٧ من شهر رمضان المبارك.
وتعمل الإدارة على تنظيم الحشود في الممرات والساحات، واتباع آلیة التعامل مع الحشود، وتسھیل الوصول لأروقة المسجد النبوي.
كما تحرص الإدارة على تذلیل العقبات كافة تسھیلاً على الزائرین والمصلین؛ بھدف ضمان انسیابیة حركة الحشود البشریة في عموم المسجد النبوي بدون أي معوقات للحركة؛ لتمكینھم من أداء عباداتهم وطاعاتھم في أجواء إیمانیة مفعمة بالروحانیة والطمأنینة.
كما تعمل على تنظیم حركة دخول وخروج المصلين والزائرین من وإلى مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالتنسیق مع الجھات المعنیة؛ إذ يتم فتح الممرات الرئیسیة، وعددها 38 ممرًّا، والممرات الفرعية، عددها 14 ممرًّا، و8 ممرات للطوارئ؛ ليصبح عدد الممرات الكلي 60 ممرًّا، و38 مدخلاً من مواقف السیارات، و18 سُلَّمًا من السلالم العادیة، إضافة إلى 12 سُلَّمًا كهربائيًّا، وكذلك تهيئة الممرات المؤدية إلى سلالم (15 و27)؛ لضمان الحركة البشریة وفق الخطة المُعدَّة مسبقًا.
ويأتي ذلك ضمن خطة الوكالة لتنظيم الحشود، التي تأتي وفق توجیھات الرئیس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.