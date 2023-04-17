"شؤون المسجد النبوي".. جهود مكثفة تُسفر عن انسيابية في حركة الحشود في ليلة الـ27 من رمضان

كما تعمل على تنظیم حركة دخول وخروج المصلين والزائرین من وإلى مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالتنسیق مع الجھات المعنیة؛ إذ يتم فتح الممرات الرئیسیة، وعددها 38 ممرًّا، والممرات الفرعية، عددها 14 ممرًّا، و8 ممرات للطوارئ؛ ليصبح عدد الممرات الكلي 60 ممرًّا، و38 مدخلاً من مواقف السیارات، و18 سُلَّمًا من السلالم العادیة، إضافة إلى 12 سُلَّمًا كهربائيًّا، وكذلك تهيئة الممرات المؤدية إلى سلالم (15 و27)؛ لضمان الحركة البشریة وفق الخطة المُعدَّة مسبقًا.