"المحيميد" يؤكد على مضاعفة الجهود لتقديم الخدمات للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام

أكد مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ضرورة مضاعفة الجهود لتقديم الخدمات، في ظل تزايد عدد المعتمرين وزوار بيت الله الحرام والبحث عن أساليب جديدة باستخدام أحدث الوسائل التقنية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أنسنة الخدمات وتجويدها وحوكمتها بما يلائم هذه البقاع المقدسة.
وأكد "المحيميد" إثر ترؤسه لمجلس شؤون المسجد الحرام في اجتماعه الدوري مساء أمس الاثنين وبحضور أعضاء المجلس، على الدور الرائد الذي تقوم به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوجيهات من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والتي تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الوكالات والإدارات المختصة في خدمة ضيوف الرحمن؛ حيث يحرص رئيس الحرمين على مواكبة كل التطورات التي تُواكب تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله، بالإضافة إلى مناقشة خطط العمل خلال موسم العمرة.
وجرى خلال الاجتماع بحث تطوير الأعمال والخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، ودورها في رقي العمل وتسهيلا على قاصديه ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وكان الاجتماع قد بدأ بكلمة للدكتور المحيميد تَحَدّث خلالها عن ذكرى البيعة الثامنة، والانجازات التي تمت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في المملكة وفي الحرمين الشريفين بشكل خاص وعناية القيادة الرشيدة "أيدها الله" بهما.
وفي الختام رفع "المحيميد" شكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على متابعته وتوجيهاته، وشكر القيادة الحكيمة لما توليه من اهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما.