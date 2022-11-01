"المحيميد" يؤكد على مضاعفة الجهود لتقديم الخدمات للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام

وأكد "المحيميد" إثر ترؤسه لمجلس شؤون المسجد الحرام في اجتماعه الدوري مساء أمس الاثنين وبحضور أعضاء المجلس، على الدور الرائد الذي تقوم به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوجيهات من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والتي تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الوكالات والإدارات المختصة في خدمة ضيوف الرحمن؛ حيث يحرص رئيس الحرمين على مواكبة كل التطورات التي تُواكب تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله، بالإضافة إلى مناقشة خطط العمل خلال موسم العمرة.