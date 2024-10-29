مبادرة مستقبل الاستثمار.. وزير الطاقة: "لا نعرف كلمة مستحيل في السعودية"

وأضاف، خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار، نعمل على تنويع اقتصادنا، وتوفير فرص عمل، وقد أنجزنا الكثير في السنوات الست الأخيرة، ونعمل على تصدير الطاقة بأشكالها كافةً، وتوظيف الاقتصاد الدائري للكربون لخدمة مصالحنا.