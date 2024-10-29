مبادرة مستقبل الاستثمار.. وزير الطاقة: "لا نعرف كلمة مستحيل في السعودية"

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ إنه لا تُوجد دولة في العالم مرّت بهذا التحوُّل في فترةٍ وجيزة مثل #السعودية، وإننا لا نعرف كلمة مستحيل.
وأضاف، خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار، نعمل على تنويع اقتصادنا، وتوفير فرص عمل، وقد أنجزنا الكثير في السنوات الست الأخيرة، ونعمل على تصدير الطاقة بأشكالها كافةً، وتوظيف الاقتصاد الدائري للكربون لخدمة مصالحنا.
وتابع: نواصل تحقيق أرقامٍ قياسية بأسعار توليد الطاقة المتجدّدة، ونقوم بربط مناطق المملكة كافةً بمصدرَيْن على الأقل للكهرباء.
وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحتضن الرياض -على مدار ثلاثة أيام- النسخة الثامنة من مبادرة "مستقبل الاستثمار"، تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".