‏NHC تواصل استثماراتها بتوقيع 21 اتفاقية وشراكة إستراتيجية في ثاني أيام معرض سيتي سكيب

ومن أبرز هذه الاتفاقيات التي تدعم قطاع الحلول، وقعت NHC شراكة استراتيجية مع “Solutions by STC” لتطوير الخدمات التقنية لمنصتي “سكني” و”بلدي”، كما تم التوقيع مع مؤسسة “سكن” (الإسكان التنموي) لفحص المباني، ومع شركة “أردارا” لتقييم الاستدامة، ومع شركتي “LX” و“K-water” لنقل المعرفة، إلى جانب التوقيع مع شركة “2GIS” لتقديم خدمات تقنية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع مجموعة “روشن” للاستفادة من خدمات سكني وتقييم الاستدامة.