شراكة استراتيجية بين "ميدل بيست" و"زين السعودية" بهدف تطوير مستقبل الترفيه والموسيقى في المملكة

تم الإعلان عن شراكةٍ استراتيجية بين "ميدل بيست"، الشركة السعودية الرائدة في صناعة الترفيه والموسيقى، و"زين السعودية"، المزود الرائد للخدمات الرقمية في المملكة، والتي تهدف إلى تطوير مستقبل الترفيه والموسيقى في المملكة، وتعزيز التجارب الرقمية ضمن كبرى الفعاليات الموسيقية في المنطقة. وبموجب هذه الشراكة، ستكون "زين السعودية" الشريك الحصري لتوفير خدمات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية لفعاليات "ميدل بيست"، وفي مقدمتها مهرجان "ساوندستورم (SOUNDSTORM)"، أكبر حدث موسيقي في الشرق الأوسط.
وتهدف هذه الشراكة لتوسيع آفاق الابتكار في مجال الترفيه، من خلال دمج التقنيات الرقمية المتقدمة مع الفعاليات الموسيقية الحية، وتقديم تجارب فريدة تواكب تطلعات الجيل الجديد في المملكة، الذي يشكّل المحرك الأساسي لمستقبل صناعة الترفيه والإبداع، كما تهدف إلى تمكين المواهب السعودية الشابة في مجالات الموسيقى والفنون، وتوفير منصات تدعم تطورهم الفني، إلى جانب دعم صناعة المحتوى الموسيقي المحلي وتوسيع نطاقه إقليمياً وعالمياً.
تمثّل هذه الشراكة خطوةً جديدة في مسار تطوير المشهد الموسيقي السعودي، إذ تسهم في خلق بيئة حاضنة للمبدعين والفنانين الشباب، وتدعم مشاريعهم في مجالات الإنتاج والعروض الحية، وتساعدهم على الوصول إلى جمهورٍ أوسع داخل المملكة وخارجها. وأكدت "ميدل بيست" أن هذه الشراكة مع "زين السعودية" تأتي ضمن التزامها المستمر بتقديم تجارب ترفيهية عالمية المستوى تعكس روح الشباب وتبرز الإمكانات في مجالات الفن والموسيقى، حيث أن هذا التعاون سيفتح آفاقاً جديدة لتطوير البنية الرقمية للمهرجانات والفعاليات، بما يعزز مكانة المملكة على خريطة الترفيه العالمية ويجعلها وجهةً رئيسية لعشّاق الموسيقى من مختلف أنحاء العالم.