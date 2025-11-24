شراكة استراتيجية بين "ميدل بيست" و"زين السعودية" بهدف تطوير مستقبل الترفيه والموسيقى في المملكة

تمثّل هذه الشراكة خطوةً جديدة في مسار تطوير المشهد الموسيقي السعودي، إذ تسهم في خلق بيئة حاضنة للمبدعين والفنانين الشباب، وتدعم مشاريعهم في مجالات الإنتاج والعروض الحية، وتساعدهم على الوصول إلى جمهورٍ أوسع داخل المملكة وخارجها. وأكدت "ميدل بيست" أن هذه الشراكة مع "زين السعودية" تأتي ضمن التزامها المستمر بتقديم تجارب ترفيهية عالمية المستوى تعكس روح الشباب وتبرز الإمكانات في مجالات الفن والموسيقى، حيث أن هذا التعاون سيفتح آفاقاً جديدة لتطوير البنية الرقمية للمهرجانات والفعاليات، بما يعزز مكانة المملكة على خريطة الترفيه العالمية ويجعلها وجهةً رئيسية لعشّاق الموسيقى من مختلف أنحاء العالم.