الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن إطلاق سوق مهرجان العلا للتمور في "المنشية" العلا

تطلق الهيئة الملكية لمحافظة العلا، سوق مهرجان العلا للتمور، وذلك خلال الفترة من 13 أكتوبر إلى 11 نوفمبر المقبل، وذلك خلال إجازات نهاية الأسبوع يومَي الجمعة والسبت، وذلك في سوق "المنشية" بالمحافظة، فيما يستمر مزاد السوق الذي سيكون حتى 28 أكتوبر الجاري، ويأتي ذلك ضمن أهداف الهيئة الملكية لتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية في العلا من خلال القطاع الزراعي.