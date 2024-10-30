فاجعة في شقراء.. وفاة "سبعيني" داخل منزله بسبب حطب التدفئة

ويشير الدفاع المدني إلى أن التقارير الصحية تؤكّد أنه عند إشعال الفحم ينتج عنه غاز أول أكسيد الكربون الذي لا لون له ولا رائحة، الذي إذا استنشقه الإنسان فإنه يؤثر في خلايا المخ ويؤدي إلى خمولٍ وتثاقلٍ يعجز فيه الشخص عن القيام أو الوقوف أو حتى طلب الاستغاثة، وقد يسقط ميتاً خلال 2-3 دقائق؛ لا قدر الله.