فلكياً.. السعودية تودع الصيف الاثنين المقبل مع تعامد الشمس على خط الاستواء وبداية فصل الخريف

وبيّن أن هذه الظاهرة ينتج عنها تساوي الليل والنهار، ثم يزداد طول الليل تدريجياً على حساب النهار. كما أشار إلى أن الشمس تشرق عند درجة 90 بشكل دقيق، وهو ما يساعد الراغبين في التعرف على نقطة الشرق والغرب الحقيقية.