فلكياً.. السعودية تودع الصيف الاثنين المقبل مع تعامد الشمس على خط الاستواء وبداية فصل الخريف
تساوي الليل والنهار يتزامن مع دخول موسم الوسم الأفضل لهطول الأمطار
أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن يوم الاثنين المقبل 30 ربيع الأول الموافق 22 سبتمبر، سيكون موعد وداع فصل الصيف واستقبال الخريف فلكياً، وذلك مع تعامد الشمس على خط الاستواء.
وبيّن أن هذه الظاهرة ينتج عنها تساوي الليل والنهار، ثم يزداد طول الليل تدريجياً على حساب النهار. كما أشار إلى أن الشمس تشرق عند درجة 90 بشكل دقيق، وهو ما يساعد الراغبين في التعرف على نقطة الشرق والغرب الحقيقية.
وأضاف الحصيني أن هذا التوقيت يتزامن مع دخول موسم "الوسم"، الذي يُعد من أفضل الفترات السنوية لنزول الأمطار في المملكة.