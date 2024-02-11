"إيدك دبي 2024" يمنح "ديما الشمري" جائزةَ التميُّز الماسي لأبحاث طب الأسنان

وشهد حفلَ افتتاح المؤتمر، الذي تجاوز عدد حضوره هذا العام 66 ألف زائر ومشارك؛ نائبُ رئيس مجلس إدارة دبي الصحية الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ومدير عام هيئة الصحة بدبي عوض الكتبي، وسفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة مجلس التعاون الخليجي والرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض "إيدك دبي" والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، ورؤساء الوفود، ورؤساء الجمعيات والمنظمات والهيئات العلمية والأكاديمية المشاركة من 155 دولة.