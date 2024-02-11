"إيدك دبي 2024" يمنح "ديما الشمري" جائزةَ التميُّز الماسي لأبحاث طب الأسنان

كرّم مؤتمرُ الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2024"، الدكتورةَ ديما بنت علي الشمري الأستاذ المشارك بكلية الطب وطب الأسنان بجامعة رياض العلم ورئيس إقليم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان؛ حيث منحها المؤتمر جائزة "التميز الماسي" في الشراكة العلمية لإقليم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان كشريك علمي في المؤتمر.
وتفصيلًا: جاء تكريم الدكتورة "ديما الشمري" بالجائزة تقديرًا للشراكة العلمية التي تضمّنت تنظيم عدة محاضرات وورش عمل متخصصة بالبحث العلمي بتواجد متحدثين باحثين مميزين على مستوى المنطقة وعلى المستوى العالمي.
وشهد حفلَ افتتاح المؤتمر، الذي تجاوز عدد حضوره هذا العام 66 ألف زائر ومشارك؛ نائبُ رئيس مجلس إدارة دبي الصحية الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ومدير عام هيئة الصحة بدبي عوض الكتبي، وسفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة مجلس التعاون الخليجي والرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض "إيدك دبي" والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، ورؤساء الوفود، ورؤساء الجمعيات والمنظمات والهيئات العلمية والأكاديمية المشاركة من 155 دولة.
يُشار إلى أنّ مؤتمر "إيدك دبي 2024"، يُعدُّ الحدثَ الأبرز والأكبر عالميًّا المتخصّص في طب الأسنان، وتنظّمه "إندكس" للمؤتمرات والمعارض، العضو في "إندكس" القابضة منذ 28 عامًا.