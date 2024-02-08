عملية الأربع ساعات تنهي حياة شابّ من معاناة جنف العمود الفقري بمستوى يتجاوز 50 درجة

نجح الفريقُ الطبي بمستشفيات رعاية الطبية في إجراء عملية جراحية ناجحة للشابّ البالغ من العمر 18 عامًا يعاني من جنف العمود الفقري بمستوى يتجاوز 50 درجة.
وتمّت العملية الجراحية بعناية فائقة بالاستعانة بأحدث التقنيات الطبية؛ حيث تمّ إجراء كافة الفحوصات المخبرية والأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي؛ للتحقّق من عدم وجود أسباب عصبية. استُخدم جهاز الملاحة العصبي المتقدم بالتزامن مع جهاز الأشعة المتنقل مع جهاز مراقبة الأعصاب، وتم ربطهما ببعضهما لتحديد مقاسات المسامير المستخدمة في العملية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي والحسابات المباشرة. تمت العملية الجراحية بنجاح؛ حيث استغرقت العملية أربع ساعات.
وفي اليوم التالي استطاع المريضُ البدءَ في المشي دون وجود أي مضاعفات تذكر، وفي اليوم الرابع خرج المريض من المستشفى بعد التأكد من نجاح العملية.
وأكّد استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، الدكتور علي الجزير؛ أن هذه التقنية تُعتبر متقدمة جدًّا ورائدة وفريدة في القطاع الخاص، مُشيرًا إلى أهمية استخدام التكنولوجيا في تحقيق نجاحات طبية استثنائية.