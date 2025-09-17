السعودية ضمن أفضل الوجهات الصديقة للمسافرين المسلمين في العالم لعام 2025

حازت المملكة العربية السعودية تصنيفًا متميزًا في مؤشر السفر العالمي للمسلمين (GMTI) لعام 2025، حيث شاركت المرتبة الثانية مع تركيا والإمارات ضمن قائمة الوجهات الإسلامية الأكثر صداقةً للمسافرين المسلمين. ويُعزى هذا الإنجاز إلى التوسع في الاستثمار بمجال البُنى التحتية السياحية، وتحسين الخدمات التي تلبي الاحتياجات الدينية والثقافية للمسافرين.
وبحسب التقرير، بلغ عدد القادمين الدوليين المسلمين نحو 176 مليون مسافر في عام 2024، بزيادة تقارب 25٪ مقارنة بالعام السابق، فيما يُتوقع أن يصل العدد إلى نحو 245 مليون مسافر بحلول عام 2030. كما يُتوقع أن ينمو الإنفاق السياحي لهذا القطاع ليبلغ نحو 230 مليار دولار عالميًا.
وتقدمت المملكة في التصنيف بفضل الخدمات الصديقة للمسلمين، مثل وفرة الطعام الحلال، وتوفير مرافق الصلاة في المطارات والفنادق، وتسهيل إجراءات السفر المرتبطة بالرحلات الدينية.
التراث والثقافة والتجربة الدينية: تستمد السعودية مكانتها من احتضانها الحرمين الشريفين، إلى جانب تاريخها العريق ومواقعها الطبيعية التي تجذب الزوار الباحثين عن تجارب روحانية وثقافية.
البنية التحتية الحديثة والرؤية الاستراتيجية: تعمل المملكة على تنفيذ مشاريع لتطوير قطاع السياحة، واستضافة الفعاليات الدولية، وتوسيع الخيارات الترفيهية والثقافية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، مع التركيز على الاستدامة وراحة الضيوف.
واتخذت السعودية خطوات واضحة لتعزيز مكانتها كمركز سفر إسلامي متكامل لا يقتصر على الحج والعمرة، بل يشمل أيضًا تنويع المنتجات السياحية لتضم التجارب الطبيعية، العطلات الداخلية، الفعاليات، والترفيه، بما يراعي الثقافة والقيم الإسلامية.
كما جاءت المملكة ضمن الوجهات الأكثر أمانًا والصديقة للمرأة المسلمة، في انعكاس لجهودها لضمان بيئة مواتية لجميع المسافرين، مع التركيز على معايير السلامة والخصوصية، وتوفير الخدمات التي تمنح المسافرات الشعور بالراحة والثقة.
وبوجه عام، يبرز مؤشر GMTI 2025 أن السعودية لم تعد مجرد وجهة دينية وتاريخية، بل باتت مقصدًا سياحيًا متكاملًا ومتطورًا يستجيب لتطلعات المسافرين المسلمين المعاصرين من حيث الابتكار، والرقمنة، والراحة، والتنوع الثقافي.
قائمة الدول المتميزة في مؤشر GMTI 2025:
الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC): ماليزيا، السعودية، تركيا، الإمارات، إندونيسيا، قطر، سلطنة عُمان، الكويت، الأردن، إيران.
الدول غير الأعضاء في OIC: سنغافورة، المملكة المتحدة، هونغ كونغ، تايوان، تايلاند، أيرلندا، أستراليا، الفلبين، إسبانيا.