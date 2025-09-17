السعودية ضمن أفضل الوجهات الصديقة للمسافرين المسلمين في العالم لعام 2025

وبحسب التقرير، بلغ عدد القادمين الدوليين المسلمين نحو 176 مليون مسافر في عام 2024، بزيادة تقارب 25٪ مقارنة بالعام السابق، فيما يُتوقع أن يصل العدد إلى نحو 245 مليون مسافر بحلول عام 2030. كما يُتوقع أن ينمو الإنفاق السياحي لهذا القطاع ليبلغ نحو 230 مليار دولار عالميًا.