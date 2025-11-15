أمانة العاصمة المقدسة تضبط مستودعات ومعامل مخالفة ضمن حملة "مكة تصحح"

واصلت أمانة العاصمة المقدسة جهودها الميدانية ضمن حملة "مكة تصحح" لمعالجة الأنشطة العشوائية داخل النطاق العمراني، وأسفرت الجولات الرقابية المكثفة عن ضبط مستودعات ومعامل تعمل دون الالتزام بالاشتراطات البلدية، إلى جانب رصد تخزين عشوائي يُشكّل خطرًا على السلامة العامة، واتخذت الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفات.
وأوضحت الأمانة أن تحويل الورش والمستودعات إلى المواقع الصناعية المخصصة يُعد إجراءً جوهريًا يعزز سلامة العامل والمستهلك، ويُسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق استدامته، فضلًا عن دوره في تحسين المشهد الحضري وتهيئة بيئة عمل أكثر انضباطًا وملاءمة.
وأكدت أن هذا التحول يسهم كذلك في استقرار المنشآت وحماية العاملين، ويُعزز من بيئة التشغيل الداعمة للنمو الاقتصادي والتطوير العمراني بما يتناسب مع مكانة مكة المكرمة.