أمانة العاصمة المقدسة تضبط مستودعات ومعامل مخالفة ضمن حملة "مكة تصحح"

وأوضحت الأمانة أن تحويل الورش والمستودعات إلى المواقع الصناعية المخصصة يُعد إجراءً جوهريًا يعزز سلامة العامل والمستهلك، ويُسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق استدامته، فضلًا عن دوره في تحسين المشهد الحضري وتهيئة بيئة عمل أكثر انضباطًا وملاءمة.