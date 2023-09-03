غدًا الإثنين الكبير 4 سبتمبر.. ينطلق مزاد رملة تحت إشراف "تصفية"

تتميز أراضي رملة المليونية الخام، بمساحة إجمالية تبلغ 4.036.164.44 مترًا مربعًا، بامتداد يفوق 1.100 متر، على طريق الملك فهد (طريق العزيزية)، وتتكون من ثلاث قطع في قلب محيط واعد، يربط مناطق النمو والتوسع العمراني، بالخبر والظهران، يتميز بسهولة الوصول، إلى أهم المعالم، والطرق الحيوية، وأبرز الوجهات، السياحية والترفيهية وأشهر الصروح، الطبية والأكاديمية.