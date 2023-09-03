غدًا الإثنين الكبير 4 سبتمبر.. ينطلق مزاد رملة تحت إشراف "تصفية"

أعلنت المحافظ العقارية المسوق لمزاد أراضي رملة، موعد انطلاق مزاد رملة لطرح مساهمة أراضي شاطئ نصف القمر بالمنطقة الشرقية، حيث ينطلق المزاد يوم غدٍ الإثنين الساعة الرابعة عصرًا بالقاعة الكبرى للاحتفالات بفندق جراند حياة الخبر، تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، وسط أجواء يسودها الترقب من قبل نخبة المستثمرين وكبار المطورين، لاقتناص هذه الفرصة العقارية الاستثمارية المتفردة بطرح أكثر من 4 ملايين متر مربع من الأراضي الخام على شاطئ نصف القمر.
تتميز أراضي رملة المليونية الخام، بمساحة إجمالية تبلغ 4.036.164.44 مترًا مربعًا، بامتداد يفوق 1.100 متر، على طريق الملك فهد (طريق العزيزية)، وتتكون من ثلاث قطع في قلب محيط واعد، يربط مناطق النمو والتوسع العمراني، بالخبر والظهران، يتميز بسهولة الوصول، إلى أهم المعالم، والطرق الحيوية، وأبرز الوجهات، السياحية والترفيهية وأشهر الصروح، الطبية والأكاديمية.
وقد أعلن المسوق لمزاد أراضي رملة عن اكتمال عدد المستثمرين المشاركين في المزاد، وذلك بوقت مبكر قبل موعد انطلاق المزاد، حيث يعتبر هذا الإقبال مؤشرًا إيجابيًا لأهمية الفرصة المطروحة، وقوة ومتانة السوق العقاري، في ظل الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة.
وتأتي إقامة هذا المزاد ضمن جهود لجنة المساهمات العقارية "تصفية" المستمرة لإعادة حقوق المساهمات بأعلى العوائد وأسرع وقت.