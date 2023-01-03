في حالة نادرة.. مستشفى سليمان الحبيب يُنقذ طفلة تعرَّضت لنزيف بالمخ ناتج عن تشوّهات دقيقة بالشرايين

وأوضح أن الفحوصات كشفت عن وجود تشوّهات دقيقة جداً بحجم 5 ملم في عدد من شرايين المخ، أدت إلى حدوث نزيف وضغط على المنطقة الخلفية من الدماغ، وهو الأمر الذي فسّر الأعراض التي عانتها الطفلة، مشيراً إلى أن الفريق الطبي المعالج بعد دراسته نتائج الفحوصات كافة، قرر إجراء التدخل الجراحي العاجل للطفلة، وذلك للحيلولة دون إصابتها بمزيدٍ من الآلام والضغط الدماغي الذي قد يعرّضها للوفاة- لا سمح الله.