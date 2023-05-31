حائل.. اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تنفّذ 20 جولة رقابية على محال البيع

نفّذت صحة حائل ممثلةً باللجنة الوطنية لمكافحة التبغ خلال أسبوع، عدداً من الجولات الرقابية على منافذ البيع؛ لمتابعة تطبيق نظام مكافحة التبغ والتأكّد من العمل به ومدى الالتزام بالشروط والمعايير المعتمدة.
وشملت الجولات 20 محلاً لبيع التبغ، حيث تم أخذ التعهدات على 10 محال وتبليغ أصحابها بأنظمة وقوانين مكافحة التبغ والحرص على تطبيقها.
وأوضحت صحة حائل، أن ذلك يأتي تطبيقاً للمرسوم الملكي رقم 56/م، وضمن توجيهات الوزارة لرصد المخالفات والتبليغ عنها، والتأكّد من الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين.
وأكّدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، أنها ستواصل جولاتها الرقابية على منافذ بيع التبغ والمعسل، للتأكّد من تحقق الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين باستمرار.