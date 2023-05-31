حائل.. اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تنفّذ 20 جولة رقابية على محال البيع

وأوضحت صحة حائل، أن ذلك يأتي تطبيقاً للمرسوم الملكي رقم 56/م، وضمن توجيهات الوزارة لرصد المخالفات والتبليغ عنها، والتأكّد من الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين.