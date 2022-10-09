السفارة السعودية تُحْيِي ذكرى توثيق البريد السعودي لزيارة الملك عبدالعزيز من نظيره الباكستاني

أحيت السفارة السعودية في إسلام أباد بالجمهورية الباكستانية، عبر حسابها الرسمي في تويتر، ذكرى توثيق الطابع البريدي السعودي للزيارة التاريخية التي قام بها حاكم باكستان العام الأسبق غلام محمد، للمملكة عام 1372هـ/ 1953م، ولقائه بمؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في الرياض.