السفارة السعودية تُحْيِي ذكرى توثيق البريد السعودي لزيارة الملك عبدالعزيز من نظيره الباكستاني

أحيت السفارة السعودية في إسلام أباد بالجمهورية الباكستانية، عبر حسابها الرسمي في تويتر، ذكرى توثيق الطابع البريدي السعودي للزيارة التاريخية التي قام بها حاكم باكستان العام الأسبق غلام محمد، للمملكة عام 1372هـ/ 1953م، ولقائه بمؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في الرياض.
ويحمل الطابع بُعدًا تاريخيًّا لمسيرة العلاقات المتميزة ومتانتها بين البلدين الشقيقين منذ استقلال باكستان عام 1947م، كما يعكس مدى حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية والتفاهم حول القضايا الإسلامية والدولية.
ويؤرخ الطابع الذي صدر عن مؤسسة البريد السعودي في شهر جمادى الآخرة 1372هـ الموافق لشهر مارس 1953م، أولَ زيارة لرئيس باكستاني للمملكة، وجاء الإصدار التذكاري من فئتين الأولى بقيمة "نصف قرش" باللون الأحمر، والثانية بقيمة "ثلاثة قروش" باللون الأزرق، وتمت الطباعة بأسلوب التيبوغراف بمعمل الطوابع بمكة المكرمة.