الناطق باسم الكرملين: سنتابع الاجتماع المرتقب في السعودية بشأن أوكرانيا

أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الجانب الروسي سيراقب الاجتماع المنتظر عقده في السعودية بشأن أوكرانيا.
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في وقت سابق، أن السعودية تستعد لاستضافة محادثات سلام بشأن أوكرانيا في أغسطس، ووجهت دعوة للمشاركة إلى نحو 30 دولة، دون أن تكون روسيا بينها.
ووفق "روسيا اليوم" قال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "بالتأكيد، ستتابع روسيا هذا الاجتماع. لا يزال أمامنا أن نرى ما هي الأهداف وما الذي يعتزم المنظمون الحديث عنه".
وذكر بيسكوف أن الكرملين أكد مرارًا أن "أي محاولات للإسهام في التوصل إلى تسوية سلمية، تستحق تقييمًا إيجابيًّا".
وأكد فينسينت ماغفينيا، المتحدث باسم مكتب رئيس جنوب إفريقيا، في تصريح لوكالة "نوفوستي" الاثنين، أن بلاده تَلَقّت دعوة لحضور محادثات السلام بشأن أوكرانيا والتي اقترحتها السعودية.
وأضاف المتحدث أن هذه المحادثات ستكون استمرارًا للاجتماع الذي عُقد في كوبنهاغن في يونيو، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من البرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين، وكذلك مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان؛ حيث تَقرر إجراء محادثات سلام حول أوكرانيا في يوليو.