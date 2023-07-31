الناطق باسم الكرملين: سنتابع الاجتماع المرتقب في السعودية بشأن أوكرانيا

وأضاف المتحدث أن هذه المحادثات ستكون استمرارًا للاجتماع الذي عُقد في كوبنهاغن في يونيو، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من البرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين، وكذلك مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان؛ حيث تَقرر إجراء محادثات سلام حول أوكرانيا في يوليو.