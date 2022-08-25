"ذيب لتأجير السيارات" توقع اتفاقية مع "الشريف إكس" لتركيب شواحن المركبات الكهربائية

حيث إن وقع الشريف إكس لتمكين التحول للطاقة النظيفة على مستوى المملكة العربية السعودية مع عدة شركات سعودية، وامتدادًا لالتزام "الشريف القابضة" بالمساهمة النوعية في نقل أحدث تقنيات الطاقة النظيفة إلى المملكة. ويأتي دور الشريف إكس في الاتفاقية مع "ذيب لتأجير السيارات" بتركيب شواحن المركبات الكهربائية في أهم فروع شركة ذيب المنتشرة في المملكة العربية السعودية، للتحفيز على استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة المتوافقة مع توجه المملكة في الاستدامة والعمل بطاقة ذات انبعاثات كربونية ضئيلة إلى الحياد الصفري. مقدمين أعلى الخدمات جودةً وتوفير أفضل تجربة بما يليق بعملاء ذيب لتأجير السيارات.