"ذيب لتأجير السيارات" توقع اتفاقية مع "الشريف إكس" لتركيب شواحن المركبات الكهربائية

وقعت شركة ذيب لتأجير السيارات تعاون استراتيجي مع شركة الشريف إكس لحلول شواحن المركبات الكهربائية الشركة الفرعية لمجموعة الشريف القابضة. وأقيم حفل توقيع الاتفاقية يوم الثلاثاء بتاريخ 23 أغسطس 2022 وتم التوقيع من قبل الرئيس التنفيذي لشركة ذيب لتأجير السيارات أ.نايف الذييب والرئيس التنفيذي للشريف إكس د. أحمد سندي، وبحضورٍ عدد من ضيوف والخبراء في مجال السيارات.
هذا وتأتي الشراكة مواكبتًا لمتطلبات العصر الحديث في توفير شواحن المركبات الكهربائية، والحرص على تقديم الخيارات المتنوعة التي توفرها شركة ذيب لتأجير السيارات.
حيث إن وقع الشريف إكس لتمكين التحول للطاقة النظيفة على مستوى المملكة العربية السعودية مع عدة شركات سعودية، وامتدادًا لالتزام "الشريف القابضة" بالمساهمة النوعية في نقل أحدث تقنيات الطاقة النظيفة إلى المملكة. ويأتي دور الشريف إكس في الاتفاقية مع "ذيب لتأجير السيارات" بتركيب شواحن المركبات الكهربائية في أهم فروع شركة ذيب المنتشرة في المملكة العربية السعودية، للتحفيز على استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة المتوافقة مع توجه المملكة في الاستدامة والعمل بطاقة ذات انبعاثات كربونية ضئيلة إلى الحياد الصفري. مقدمين أعلى الخدمات جودةً وتوفير أفضل تجربة بما يليق بعملاء ذيب لتأجير السيارات.
وفق ذلك أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ذيب لتأجير السيارات أ.نايف الذييب "نؤكد اهتمامنا وحرصنا على المساهمة في تهيئة البنية التحتية للطاقة المتجددة وتوفير مراكز الشحن الكهربائي في فروع شركة ذيب لتأجير السيارات، وذلك امتدادًا لتقديم خدمات وحلول متنوعة إلى عملاء تأجير السيارات"
ومن جهته صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة الشريف القابضة أ. نواف بن فايز الشريف:"نحرص كشركة وطنية بالمساهمة في التحول للطاقة الخضراء في المملكة وننظر لهذا التعاون الاستراتيجي كأحد المعززات لرفع جودة الحياة في المدن السعودية عبر الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة." وأضاف "نتطلع دوما في الشريف إكس كذراع تقني للشريف إلى هذا النوع المتميز من المشاريع المتناسبة مع أهداف رؤية المملكة 2030".
تعتبر شركة ذيب لتأجير السيارات، إحدى أكبر الشركات الرائدة في قطاع تأجير السيارات، وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير المركبات من خلال التأجير طويل، وقصير المدى، حيث تضم الشركة قاعدة واسعة من العملاء في مختلف الفئات والقطاعات، وكذلك الأفراد، وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عاما، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م بأسطول وصل لأكثر من 24 ألف مركبة.
والجدير بالذكر أن مجموعة الشريف القابضة، الشركة الأم للشريف إكس والتي تتخذ من جدة مقرًا لها، تأسست عام 1980م ونجحت الشريف إكس لحلول السيارات الكهربائية حتى الآن في توقيع عدة تعاونات لتعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، ومنها في نيوم ومع أمانة المدينة المنورة وبوليفارد جدة ومحطات بترولي. كما تتطلع المجموعة لتقديم مثال يُحتذى به للاستثمار المحلي في مشاريع الطاقة في المملكة العربية السعودية بتقديم الابتكارات وجلب التقنيات لقطاع الطاقة النظيفة السعودي.