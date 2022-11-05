استكمال الاستعدادات لانطلاق "مهرجان تمور مرات 3" الثلاثاء.. وهذه أهم أجنحته وفعالياته

تحت قبة بانورامية عملاقة، تم تجهيزها وسط المحافظة، استكملت محافظة مرات الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق مهرجان التمور بمحافظة مرات في نسخته الثالثة 2022، الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 18 ربيع الآخر ١٤٤٤ هـ، ويُنفذ خلاله عدد من الفعاليات والبرامج المصاحبة والأجنحة المتنوعة والأعمال الحرفية والتراثية.
ينظِّم المهرجان جمعية التنمية الاجتماعية بالمحافظة، بالشراكة مع البلدية، وبإشراف فني من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويستمر خمسة أيام، ويبدأ فعالياته الساعة الـ٤ عصرًا حتى الساعة الـ١١ ليلاً كل يوم.
ويضم المهرجان عددًا من الأجنحة والمعارض، منها: ساحة التمور واترنج-محافظة مرات الفاخر، والقهوة السعودية في مجلس (أبو ضيف)، والأسر المنتجة، ومسرح الطفل وخيمة الاستقبال، وتكية الرحالة النادر، وعربة التبرع بالدم، وجناح هيئة محافظة مرات، وركن بيت الضويحي للتراث.
يشتمل المهرجان كذلك على ركن الفنون، وألعاب لايف، وألعاب الطفل، والحرفيين، وعربات الطعام المتنقلة "الفود ترك"، وجوائز وسحوبات يومية، والقرية المرورية للأطفال، ودوار السعادة، وعروض المركز العالمي للرشاقة وتخفيف الوزن، وممشى المهرجان، إضافة إلى عدد من المفاجآت والفعاليات.
وسيكون لمستشفى مرات حضور مميز، ودور فعال ومميز في المهرجان، بإشراف مباشر من مدير المستشفى الأخصائي عائض العوني؛ إذ ستوجَد الطواقم الطبية في الصالة الرئيسية للمهرجان لتوعية المواطنين والمقيمين، وإجراء الفحوصات لمرتادي المهرجان. كما يقوم الطاقم الطبي بتطعيم الراغبين من زوار المهرجان بلقاح الإنفلونزا الموسمية، إضافة إلى توزيع المعقمات والنشرات التوعوية.
وستشارك إدارة مرور محافظة مرات في المهرجان بإشراف مديرها العقيد أحمد حمد الدعيج، وذلك من خلال الوجود في الطرق الرئيسية، وعند بوابة المهرجان، وفي مواقف السيارات؛ لتنظيم السير، والوقوف على الحركة المرورية.
كما يشارك في تنظيم المهرجان محافظة مرات وشرطة مرات ورابطة مرات الخضراء والدوريات الأمنية والدفاع المدني وأمن الطرق والهلال الأحمر بمرات، والجمعية الخيرية بمحافظة مرات، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وكان محافظ مرات أحمد بن سعود الحمين قد رأس اجتماعًا للجنة المنظمة للمهرجان، بحضور جميع الجهات الحكومية؛ لمناقشة الاستعدادات لانطلاق المهرجان وفعالياته.
كما نفَّذ محافظ مرات جولة ميدانية؛ لمتابعة أهم الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق المهرجان. وفي ختام الجولة قال المحافظ: "تنظم المحافظة مهرجان التمور الأول وفعالياته المصاحبة من أجل تعزيز الحراك الاقتصادي والسياحي، وزيادة حجم المبيعات السنوية، بما يتوافق مع رؤية السعودية الطموحة 2030، التي تضمنت مستهدفاتها أن تكون السعودية المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم".
وأردف: "باسمي، واسم أهالي محافظة مرات، أتقدم بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على دعم مثل هذه المهرجانات، والاهتمام بالزراعة والمزارعين. وأسأل الله أن يديم العز والتمكين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. كما أتقدم بالشكر الجزيل لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر على موافقته على إقامة المهرجان، ودعمه المستمر، ومتابعته المباشرة لتنمية المحافظات والمجتمعات المحلية فيها. والشكر موصول لنائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود".