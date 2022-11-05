استكمال الاستعدادات لانطلاق "مهرجان تمور مرات 3" الثلاثاء.. وهذه أهم أجنحته وفعالياته

وأردف: "باسمي، واسم أهالي محافظة مرات، أتقدم بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على دعم مثل هذه المهرجانات، والاهتمام بالزراعة والمزارعين. وأسأل الله أن يديم العز والتمكين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. كما أتقدم بالشكر الجزيل لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر على موافقته على إقامة المهرجان، ودعمه المستمر، ومتابعته المباشرة لتنمية المحافظات والمجتمعات المحلية فيها. والشكر موصول لنائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود".