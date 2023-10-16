"الجاسر" يدشن بدء تشغيل أكبر مشروع لخدمات النقل بالحافلات بين ٢٠٠ مدينة ومحافظة بالمملكة

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر خلال كلمته بالحفل: منذ إطلاق سمو سيدي ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ونحن نقطف ثمار برامج التطوير والإصلاح في كافة قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ مضيفًا أن القطاع البري يشهد إصلاحات هيكلية كبرى ونموًا مطردًا في كافة الخدمات، إذ سجلت مؤشرات الأداء نموًا في أنشطة النقل خلال العام الماضي 2022م، وارتفاعًا في أنشطة النقل البري بما في ذلك نقل البضائع والركاب حيث بلغ 46% عن الفترة المماثلة من العام الذي سبقه.