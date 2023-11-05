"أمانة العاصمة المقدّسة" تشدّد على ضرورة تطبيق الاشتراطات الخاصة بالنظافة العامة

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدّسة أسامة الزيتوني، أن النظافة تحتل جانبًا كبيرًا من الأهمية في لائحة الجزاءات المحدثة التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أخيراً، حيث اشتملت على عددٍ من المخالفات التي تتعلق بالنظافة العامة، منها مخالفة جسيمة تتطلب تطبيق الغرامات مباشرة، مثل: عدم نظافة حاويات النفايات، أو مخالفة اشتراطات النظافة العامة، وعدم الالتزام بقواعد النظافة، وكذلك التسربات أو طفح مياه الصرف الصحي، وتدني مستوى نظافة خزان المياه والأدوات والأواني، وعدم تطبيق أعمال التعقيم، ووجود قوارض أو حشرات، وتدني مستوى نظافة، وكذلك وسيلة التوصيل المنزلي المصرح بها.