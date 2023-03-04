"مركز الحوار الوطني" يشارك في معرض الشرقية للكتاب 2023 بنسخته الأولى

وتأتي مشاركة المركز في المعرض امتدادًا لمشاركاته الدائمة في المناسبات الوطنية، وانطلاقًا من حرصه على التواصل مع الزوار، وتعريفهم بأبرز أنشطته وبرامجه التي يهدف من ورائها لتعزيز وترسيخ قيم التلاحم الوطني والتعايش المجتمعي، وترسيخ ثقافة التسامح والوسطية والاعتدال.