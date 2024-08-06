المنتخب السعودي يفوز بـ 4 ميداليات عالمية في أولمبياد العلوم النووية 2024

وحصل الطالب محمد أكريكش، من إدارة تعليم الشرقية، على الميدالية الفضية، بينما حقق الميداليات البرونزية الثلاث كل من الطالبين حسن العوض، وحلا العباد، من إدارة تعليم الأحساء، والطالب عزام العمري، من إدارة تعليم جدة.