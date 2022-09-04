المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يطلق استراتيجيته الشاملة 2022- 2025

يُذكر أن المركز الذي أنشئ بقرار مجلس الوزراء الصادر في ١٦ فبراير 2021م، القاضي بتحويل وكالة الأنظمة الوطنية بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم "المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية"، يهدف لتحقيق العديد من الآثار الإيجابية على اقتصاد المملكة، عبر تقديم حلول عديدة من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة، وتعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية وتقديم الفرص، وتحسين تجربة المستفيدين وقياس مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين.