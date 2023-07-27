"الغذاء والدواء": العسل لا يحوي أي مواد أو مضافات غذائية طبيعية أو صناعية

وبيّنت "الغذاء والدواء" أن هناك احتمالية لتبلور (تكتل) العسل أثناء التخزين، وتزداد هذه الاحتمالية بشكل أسرع في العسل الخام المحتوي على حبوب اللقاح، أو عند التخزين في الحرارة المنخفضة، وهذا ليس مؤشرًا على فساده وضرره، ويمكن إعادة العسل عند تبلوره إلى الحالة السائلة بالتسخين التدريجي في حمام ماء دافئ، مع تجنب تعريضه لدرجات حرارة عالية أو تسخينه في المايكرويف، وينصح بتجنب تبريد العسل لمنع تصلبه وصعوبة سكبه عند الاستخدام , لافتة إلى أن التبلور ظاهرة تحدث بصورة طبيعية في عسل النحل، ويقصد بها تحول قوام العسل من السائل إلى قوام متماسك نتيجة لتكون بلورات السكر، وقد يكون متجانس أو تترسب البلورات في الأسفل