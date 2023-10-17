تقرير يلقي الضوء على الهجرة غير الشرعية إلى المملكة ويقدم توصيات لتقليلها

أما بخصوص التداعيات، فقد أشار التقرير إلى ما يمثله المهاجرون غير النظاميين من منافسة غير عادلة لسوق العمل؛ لكونهم يقبلون بأجور منخفضة، إضافة إلى إشغالهم للمرافق العامة، وتحويلاتهم المالية غير النظامية، وانخراط بعضهم في أنشطة إجرامية، كما يؤدي وجودهم إلى مزيد من الضغط على الخدمات وتدهور البنية التحتية.