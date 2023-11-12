بعد القمة السعودية - الإفريقية.. رئيس وزراء النيجر ورئيسا جنوب السودان وملاوي يغادرون الرياض

غادر الرياض اليوم، كل من الأمين زين علي مهمان رئيس وزراء جمهورية النيجر، والرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، والرئيس لازاروس تشاكويرا رئيس جمهورية ملاوي، والوفود المرافقة لهم، بعد المشاركة في القمة السعودية - الإفريقية.
وكان في وداع ضيوف المملكة في مطار الملك خالد الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر الدكتور زيد بن مخلد الحربي، ومندوب عن المراسم الملكية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان وجنوب السودان علي بن حسن جعفر، ومندوب عن المراسم الملكية، ورئيس بعثة الشرف محمد القرني، ومندوب عن المراسم الملكية.