الرميان: نسعى أن نكون استباقيين في معالجة تحديات العالم

وأضاف الرميان؛ خلال افتتاحه اليوم النسخة السادسة من مبادرة مستقبل الاستثمار، أنه في النظام العالمي الجديد الامر لم يعد يتعلق بالاقتصاد الكلي أو الجزئي، حيث أصبحنا نعيش في العالم الجيواقتصادي.