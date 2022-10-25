الرميان: نسعى أن نكون استباقيين في معالجة تحديات العالم

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان؛ إن مبادرة مستقبل الاستثمار هي بمنزلة المحرّك للتعاون العالمي.
وأضاف الرميان؛ خلال افتتاحه اليوم النسخة السادسة من مبادرة مستقبل الاستثمار، أنه في النظام العالمي الجديد الامر لم يعد يتعلق بالاقتصاد الكلي أو الجزئي، حيث أصبحنا نعيش في العالم الجيواقتصادي.
وقال: نحن نرى أعلى معدلات تضخم منذ 40 عاماً وأعلى معدلات الفائدة منذ الأزمة المالية العالمية 2008، ويمكننا أن نكون استباقيين لإدارة الأزمات وجائحة كورونا ساعدت على استغلال الفرص.
وأشار الرميان؛ إلى أن أرامكو ستُطلق مطلع العام المقبل نظاماً يجعل فهم انبعاثات الغازات أكثر وضوحاً، مضيفاً أن مبادرة مستقبل الاستثمار طوّرت مقياساً للحوكمة البيئية.