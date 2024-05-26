وفد اللجنة الوزارية المكلف من القمة العربية الإسلامية بشأن غزة يصل بروكسل

يُذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استقبل، الجمعة الماضية، أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وحضور رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.