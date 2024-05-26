وفد اللجنة الوزارية المكلف من القمة العربية الإسلامية بشأن غزة يصل بروكسل

قالت وزارة الخارجية: إن وفد اللجنة الوزارية المكلف من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن غزة يصل إلى عاصمة مملكة بلجيكا بروكسل.
وأوضحت، عبر حسابها في منصة "إكس"، أن تلك الزيارة تُعتبر المحطة الثانية عشرة للجنة الوزارية.
يُذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استقبل، الجمعة الماضية، أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وحضور رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.
وبحث أعضاء اللجنة الوزارية مع الرئيس الفرنسي، تطورات الأوضاع الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر والمتواصل، وضرورة تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى الوقف الفوري والتام لإطلاق النار في القطاع، بما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، بحسب "العربية".