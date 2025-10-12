بنسخة مطوّرة وثلاث وجهات جديدة.. "بوليفارد وورلد" ينطلق بتجربة عالمية أوسع

وتتكوّن "بوليفارد وورلد" من 24 منطقة فرعية، أبرزها: السعودية، أفريقيا، تركيا، إيران، اليابان، الصين، فرنسا، إيطاليا، المغرب، اليونان، المكسيك، إسبانيا، مصر، الولايات المتحدة، الهند، آسيا، بلاد الشام، كورشوفيل، ذي بلانِت، البحيرة، الرصيف، الغابة، والدولفيناريوم، وتستقبل الزوار يوميًا من الساعة 4:00 عصرًا وحتى 12:00 بعد منتصف الليل.