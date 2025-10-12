بنسخة مطوّرة وثلاث وجهات جديدة.. "بوليفارد وورلد" ينطلق بتجربة عالمية أوسع

شهدت منطقة "بوليفارد وورلد"، إحدى أبرز وأكبر مناطق موسم الرياض 2025، انطلاقتها الجديدة مساء أمس، بحلّة مطوّرة تجمع بين ثقافات العالم وتجارب ترفيهية متكاملة في موقع واحد، يضم أكثر من 1600 متجر و350 مطعمًا ومقهى، و40 لعبة وتجربة ترفيهية.
وجاءت النسخة الجديدة هذا العام بتوسّع نوعي، شمل إضافة ثلاث وجهات تمثل دول الكويت، إندونيسيا، وكوريا الجنوبية، إلى جانب تطوير عدد من المناطق التي لاقت إقبالًا كبيرًا من الزوار في المواسم الماضية، مما يعزز تجربة استكشاف تنوّع الثقافات حول العالم.
وتتكوّن "بوليفارد وورلد" من 24 منطقة فرعية، أبرزها: السعودية، أفريقيا، تركيا، إيران، اليابان، الصين، فرنسا، إيطاليا، المغرب، اليونان، المكسيك، إسبانيا، مصر، الولايات المتحدة، الهند، آسيا، بلاد الشام، كورشوفيل، ذي بلانِت، البحيرة، الرصيف، الغابة، والدولفيناريوم، وتستقبل الزوار يوميًا من الساعة 4:00 عصرًا وحتى 12:00 بعد منتصف الليل.
ومن أبرز التحديثات هذا الموسم: تطوير منطقة أفريقيا بمدخل خاص ومنطقة طيور تتيح للزوار مشاهدتها عن قرب، وتحديث منطقة الدلافين بإطلاق عروض ترفيهية وركن تعليمي للعائلات والأطفال، بالإضافة إلى إدخال حيوان الليمور ضمن تجربة الغابة التفاعلية، وإضافة أربع ألعاب جديدة، وتجربتي Pac-Man في منطقة إيران، وPUBG في منطقة مصر ضمن أجواء تحاكي الأهرامات.