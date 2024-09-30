"ركن القهوة السعودية" يجذب زوار مهرجان "جادة الطائف"

كما يقدّم "البقمي" للوفود الزائرة نبذة تعريفية عن القهوة وطرق تجهيزها، محدثًا زواره عن دق النجر الذي يصدر صوت رنين ملحوظ، يرجع صداه عبر الجبال والوديان، ليقول: إن من يدقه يدعو العابرين إلى استضافتهم واحتساء القهوة، كدليل على الكرم والجود.