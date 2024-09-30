"ركن القهوة السعودية" يجذب زوار مهرجان "جادة الطائف"

جذب صوت "دنين نجر القهوة النحاسي"، زوار مهرجان جادة الإبل بالطائف؛ لما يحمل في طياته من إرث تراثي لماضي الأجداد وكونه رسول الكرم الداعي لحضور الضيوف إلى تناول القهوة قديمًا.
واستطاع المواطن عواض البقمي أن يعيد لزوار القرية التراثية بمهرجان جادة الإبل في الطائف، إرث الأجداد من خلال عرض أدوات تجهيز القهوة وإبريق "المفواح" الذي تجاوز عمره 300 عام.
كما يقدّم "البقمي" للوفود الزائرة نبذة تعريفية عن القهوة وطرق تجهيزها، محدثًا زواره عن دق النجر الذي يصدر صوت رنين ملحوظ، يرجع صداه عبر الجبال والوديان، ليقول: إن من يدقه يدعو العابرين إلى استضافتهم واحتساء القهوة، كدليل على الكرم والجود.
وتضم القرية التراثية خيمة للصقور ومحلات للأسر المنتجة، بالإضافة لفعاليات شعبية يومية وعروض للإبل والتعريف بفئاتها وألوانها.