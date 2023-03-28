محليات

ضبط 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في عدد من المحميات

"الأمن البيئي" يدعو للإبلاغ عن الاعتداءات على البيئة أو الحياة الفطرية
ضبط 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في عدد من المحميات
واس
واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لإشعالهم النار في المناطق المحمية، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

وأفاد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

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