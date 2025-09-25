رسميًا.. سفارة المملكة في نيجيريا تحتفي باليوم الوطني الـ95 وتعزّز العلاقات الثنائية

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة النيجيرية أبوجا، اليوم، احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة، بحضور دبلوماسي وثقافي يعكس عمق العلاقات بين البلدين.
وألقى القائم بالأعمال في السفارة، سعد فهد المري، كلمة خلال الحفل، رفع فيها التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مستعرضًا ما تحقق للمملكة من إنجازات شاملة منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيب الله ثراه.
وأكد المري أن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله – ماضية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تستند إلى بناء اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح.
وأشار إلى تطور العلاقات بين المملكة ونيجيريا في عدة مجالات، من أبرزها التجارة والتعليم والطاقة ومكافحة المخدرات، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 600 مليون دولار، إضافة إلى برامج الابتعاث التي شملت مئات الطلاب النيجيريين، فضلًا عن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة.
ونوّه المري بما يجمع البلدين من تعاون وثيق، مؤكدًا الحرص على توسيع مجالات الشراكة والتكامل، لافتًا إلى أن استضافة المملكة لمعرض "إكسبو 2030" في الرياض يعكس مكانتها الدولية وقدرتها على تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى.