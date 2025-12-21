الفنار للخدمات الهندسية تعيّن المهندس عامر العجمي رئيساً تنفيذياً للشركة

الفنار للخدمات الهندسية تضطلع بدور أساسي في دعم قطاعات الطاقة والبنية التحتية وقطاعي الأعمال والحكومة من خلال منظومة تشغيلية متكاملة تعتمد على الخبرة التقنية والكفاءة العالية. وتشمل مجالات عمل الشركة خدمات إصلاح وإعادة لف المحركات والمولدات، وخدمات الطاقة، وخدمات الاختبارات والمعايرة، بالإضافة إلى التدريب التقني والهندسي. وتعزز الشركة حضورها في السوق من خلال شبكة من المكاتب الإقليمية في المدن الرئيسة بالمملكة، مما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية تنفيذ المشاريع الوطنية. كما يدعم هذا التوجه فريق دعم هندسي يعمل على مدار الساعة (24/7) لضمان استمرارية التشغيل دون انقطاع.