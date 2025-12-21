الفنار للخدمات الهندسية تعيّن المهندس عامر العجمي رئيساً تنفيذياً للشركة

أعلنت شركة الفنار للخدمات الهندسية، إحدى القطاعات الرئيسة التابعة لـ" الفنار للمشاريع"، عن تعيين المهندس عامر بن عبدالله العجمي رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة، في خطوة تمثل مرحلة جديدة من النمو والابتكار، وتعكس التزام الفنار بتعزيز موقعها كشريك موثوق في منظومة الطاقة والبنية التحتية بالمملكة.
يتمتع المهندس عامر بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً تشمل الهندسة والطاقة والأعمال الدولية، ويتميز برؤية استراتيجية ترتكز على التميز الهندسي والتحول الرقمي والاستدامة. ومن خلال قيادته، تستهدف الشركة توسيع مساهمتها في تطوير البنية التحتية والصناعة في المملكة، وضمان موثوقية طويلة الأمد، ودعم مستقبل أكثر استدامة لقطاع الطاقة.
الفنار للخدمات الهندسية تضطلع بدور أساسي في دعم قطاعات الطاقة والبنية التحتية وقطاعي الأعمال والحكومة من خلال منظومة تشغيلية متكاملة تعتمد على الخبرة التقنية والكفاءة العالية. وتشمل مجالات عمل الشركة خدمات إصلاح وإعادة لف المحركات والمولدات، وخدمات الطاقة، وخدمات الاختبارات والمعايرة، بالإضافة إلى التدريب التقني والهندسي. وتعزز الشركة حضورها في السوق من خلال شبكة من المكاتب الإقليمية في المدن الرئيسة بالمملكة، مما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية تنفيذ المشاريع الوطنية. كما يدعم هذا التوجه فريق دعم هندسي يعمل على مدار الساعة (24/7) لضمان استمرارية التشغيل دون انقطاع.
وفي قلب عمليات الشركة يأتي ذراعها الفني الفنار للخدمات الفنية، والتي تُعدّ من أكبر المنشآت المتخصصة في المنطقة في إصلاح وإعادة لف وصيانة المعدات الكهربائية الثقيلة، بما يشمل المحولات والمولدات والمحركات. وبفضل خبرات تمتد لعقود، تقدم الشركة خدمات متكاملة لقطاعات الطاقة والنفط والبتروكيماويات والتعدين، إضافة إلى المرافق الحيوية مثل المستشفيات والفنادق والمرافق العامة.
وتشغّل الشركة ثلاث منشآت متطورة في الجبيل والرياض تمتد على مساحة تتجاوز 200,000 متر مربع، إلى جانب توسّع جديد في ينبع، ما يعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد ضمن مسار التحول الصناعي في المملكة.
"إن قيادة شركة الفنار للخدمات الهندسية شرف ومسؤولية في آن واحد"، قال المهندس عامر العجمي. "تركيزنا منصب على بناء مستقبل مستدام ومتقدم تقنياً، تُسهم فيه كفاءاتنا وابتكاراتنا وخبراتنا في تحقيق أثر طويل الأمد عبر مختلف القطاعات التي نخدمها."