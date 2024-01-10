الإقامة المميزة.. استقطاب الكفاءات وزيادة فرص وظائف السعوديين ونقل الخبرات

يأتي التعديل الجديد على نظام الإقامة المميزة ليمنح الفرصة للسعوديين للاستفادة من زيادة الفرص الوظيفية، وكذلك استقطاب الكفاءات والمواهب من حول العالم إلى السعودية؛ للاستفادة من خبراتهم ونقلها إلى المملكة.
وما بين إقامة كفاءة استثنائية، إقامة موهبة، إقامة مستثمر أعمال، إقامة رائد أعمال، إقامة مالك عقار؛ هي 5 منتجات جديدة أطلقتها الإقامة المميزة لتحفيز الاقتصاد واستحداث العديد من الوظائف.
خطى عالمية تسير بها المملكة، عبر قرارات اتّخذت بعد عمل وطني كبير، اجتمعت فيه الجهات الوطنية المختلفة بهدف الحفاظ على أي مزايا يتمتّع بها السعوديون؛ للتأكيد على عدم المساس بها أو حتى الاقتراب منها، بمعنى أن مزايا المواطن خط أحمر.
ويأتي ذلك ضمن رؤية المملكة 2030، التي تعمل على بناء مجتمع حيوي؛ سعيًا إلى توفير الرفاهية والازدهار للمواطنين، وزيادة اعتزازهم بتاريخهم وتراثهم الممتدّ، وجذورهم القوية الراسخة، وهويتهم الثقافية الفريدة؛ من خلال توفير نمط حياة صحي مستدام، وأنظمة رعاية صحية واجتماعية فعالة، وخيارات ترفيهية عالمية المستوى، وروح متسامحة تعكس قيم الإسلام.
بالإضافة إلى أن المملكة تبني عبر رؤيتها، اقتصادًا مزدهرًا ينعم فيه الجميع بفرص متعددة للنجاح، عبر توفير بيئة عمل داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والاستثمار في التعليم استعدادًا لوظائف المستقبل، لتوفير مستقبلٍ زاخر للجميع على أرض المملكة.
وجاءت شروط التقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة: تقديم جواز سفر ساري المفعول، وألا يقل سنّ المتقدم عن إحدى وعشرين سنة، وتقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم، وتقديم سجل جنائي يثبت خلوّ المتقدم من السوابق، وتقديم تقرير صحي عن حالة المتقدّم الصحية يثبت خلوّه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدّم، وأن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدّمًا من داخل المملكة.