الإقامة المميزة.. استقطاب الكفاءات وزيادة فرص وظائف السعوديين ونقل الخبرات

وجاءت شروط التقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة: تقديم جواز سفر ساري المفعول، وألا يقل سنّ المتقدم عن إحدى وعشرين سنة، وتقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم، وتقديم سجل جنائي يثبت خلوّ المتقدم من السوابق، وتقديم تقرير صحي عن حالة المتقدّم الصحية يثبت خلوّه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدّم، وأن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدّمًا من داخل المملكة.