"المواصفات": نظام القياس والمعايرة الجديد مرجعية وطنية في الإسناد المترولوجي لتحقيق تنافسية عادلة

وأكّدت أن هذه المتطلبات تشمل أن تتم معايرة أداة القياس بمختبرات القياس والمعايرة، وأن تتضمن شهادات المعايرة الارتياب في القيم، وأن تكون مسندة إلى المعايير الوطنية، كما أن تتم المعايرة للمعايير المرجعية داخل المختبرات، وأن يكون الارتياب في القيم مرفقاً لها لتأكيد الإسناد إلى المعايير الوطنية.