تدخّل عاجل بـ"سعود الطبية" ينقذ حياة طفلة ابتلعت عملة معدنية عَلِقَت بالبلعوم

وفي التفاصيل، استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الأفلاج العام مساء أمس الأول الاثنين، طفلة تبلغ من العمر نحو 5 سنوات.. ومع التشخيص المبدئي وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، تَبَين ابتلاعُها جسمًا غريبًا عَلِقَ في منطقة البلعوم.. وعلى الفور تم نقلها عبر سيارة الإسعاف إلى مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، وبعد استقبال الحالة تم تشكيل فريق طبي وأجرى لها عملية عاجلة تكللت بالنجاح، وتم استخراج الجسم الغريب الذي تَبين أنه عملة معدنية، وغادرت الطفلة المستشفى برفقة ذويها وهي في حالة صحية جيدة ولله الحمد.