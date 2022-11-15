أمير جازان يرأس الاجتماع التحضيري الأول لمهرجان "شتاء جازان 2023"

رأس الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، اليوم، الاجتماع التحضيري الأول لمهرجان جازان الشتوي "شتاء جازان 2023"، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة.
ونوه إلى الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لقطاع السياحة؛ كونه أحد ركائز تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، ولإسهامه في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مهرجان شتاء جازان في نسخته الخامسة عشرة يمثل عنصرًا رئيسًا من عناصر الترويج السياحي لمنطقة جازان بمكوناتها البيئية وإرثها الحضاري والثقافي والاجتماعي.
ودعا لتوحيد الجهود وتكامل عمل الجهات بكافة قطاعات العمل للخروج بنسخة المهرجان لهذا العام على الوجه الأمثل بما يحقق تطلعات المواطن، ويلبي احتياجاته الترفيهية والسياحية والثقافية، مشددًا على توفير كافة الخدمات المساندة بالجودة العالية لاستضافة زوار المنطقة.
وأوضح أمين المنطقة المشرف العام على مهرجان شتاء جازان المهندس يحيى بن جابر الغزواني؛ أن أمير المنطقة ونائبه اطلعا خلال الاجتماع على استعدادات اللجان الفرعية وتحضيراتها للمهرجان الذي سينطلق مطلع شهر يناير القادم 2023م، وما يشتمل عليه من الأنشطة والفعاليات تشمل تخصيص مواقع للتسوق، والأسر المنتجة، والحرف اليدوية، والفعاليات الثقافية والرياضية، والعروض المسرحية، والبرامج الموجهة للأسرة والطفل بالمهرجان التي ستقام في كل من: القرية التراثية، والكورنيش الشمالي، والكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان، وعدد من المواقع بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز المنطقة.
وبيّن أن الاجتماع تضمن استعراض الخدمات البلدية والسياحية والترفيهية التي يحتاجها الزوار، والسبل الكفيلة بتوفيرها وفق اشتراطات السلامة الخاصة بذلك؛ سعيًا لتوفير كل ما يضمن نجاح المهرجان وراحة المتنزهين وزوار المنطقة خلال فترة المهرجان وعلى مدار العام؛ من خلال تضافر الجهود والتعاون بين مختلف الجهات الخدمية والخاصة المشاركة في المهرجان .
كما جرى خلال الاجتماع بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، واستمع الجميع لتوجيهات أمير المنطقة حيال ما تم بحثه من موضوعات.