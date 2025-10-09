"الغذاء والدواء" تعتمد تسجيل مستحضر "قالسودي" لعلاج مرض التصلب الضموري الجانبي "als"

وأوضحت الهيئة أن الموافقة على المستحضر جاءت بعد تقييم شامل لفعاليته وسلامته وجودته، مشيرةً إلى أن الدراسات أظهرت انخفاضًا في مؤشرات تلف الأعصاب، وتحديدًا في مستويات الخيط العصبي الخفيف (NfL)، مقارنة بالمرضى الذين تناولوا دواءً وهميًا؛ كما قلّ تركيز بروتين جين SOD1 المشوّه الناتج عن الطفرة الوراثية في السائل الدماغي الشوكي، مما يدل على وصول الدواء لهدفه في المستوى الجزيئي، مؤكدةً أن الفوائد طويلة المدى ما تزال تحت الدراسة، وأن هذه المؤشرات المبكرة لا تُعد بديلاً عن النتائج السريرية المثبتة.