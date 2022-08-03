جازان.. "ستاربكس" تدرس إمكانية استثمار محصول البن السعودي

وفي نهاية الزيارة، قدّم مدير عام الهيئة شكره وتقديره للوفد، ورحّب بالزيارة القادمة التي ستقوم بها الإدارة العليا لشركة "ستاربكس" بالولايات المتحدة الأمريكية لمقر الهيئة، خلال شهر أكتوبر من العام الحالي.