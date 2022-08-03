جازان.. "ستاربكس" تدرس إمكانية استثمار محصول البن السعودي

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد بمقر الهيئة، أمس الثلاثاء؛ مدير عام مجموعة الشايع في السعودية فيصل الشايع وكريس دالريمبل مدير شركة "ستاربكس" في السعودية، والدكتور محمد جريبي مستشار الاستثمار والسياحة بإمارة منطقة جازان.
وشهد اللقاء مناقشة إمكانية استثمار المحصول المحلي من البن السعودي في "ستاربكس" وإمكانية إدخالها ضمن مقاهي Starbucks Reserve التي تقدم قهوة مميزة وحصرية في السعودية، وفي جميع أنحاء العالم.
وقام الوفد بزيارة مشاتل ومحطات التجارب الزراعية بالهيئة، للاطلاع على الخدمات والخبرات التي تقدمها الهيئة في مجال زراعة شتلات البن، ومراحل إنتاجه وتحسين جودته، بالشراكة مع جامعة جازان، بالإضافة إلى الأشجار ذات المردود الاقتصادي العالي مثل العود والصندل.
وزار الفريق موقع "مركز البن السعودي" الذي تنشئه الهيئة بالشراكة مع أرامكو السعودية، وبجانبه موقع "متحف البن السعودي" الذي تدرس الهيئة إنشاءه بالشراكة مع وزارة الثقافة، وكذلك موقع "أكاديمية البن السعودي" الذي تدرس إنشاءه الشركة السعودية للقهوة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة بالشراكة مع الهيئة.
وفي نهاية الزيارة، قدّم مدير عام الهيئة شكره وتقديره للوفد، ورحّب بالزيارة القادمة التي ستقوم بها الإدارة العليا لشركة "ستاربكس" بالولايات المتحدة الأمريكية لمقر الهيئة، خلال شهر أكتوبر من العام الحالي.