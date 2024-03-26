"السديس" يستقبل رئيس "واس" ويعدها شريكاً استراتيجياً لرئاسة الشؤون الدينية
استقبل رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، في مكتبه بالمسجد الحرام، رئيس وكالة الأنباء السعودية الدكتور فهد بن حسن آل عقران.
وشهد الاستقبال بحث سبل تعزيز العمل الإعلامي وتعظيم رسالة الحرمين الوسطية في شهر رمضان، واستثمار أدوات التقنية الرقمية الحديثة في إبراز جهود الدولة في خدمة الحرمين والمشاعر المقدسة وقاصديهم من حجاج ومعتمرين وزائرين من خلال بث رسائلها للعالم بعدد من اللغات.
وثمن رئيس الشؤون الدينية، دور وكالة الأنباء السعودية الإعلامي الرصين لتعزيز رسالة الحرمين الشريفين الوسطية وبث رسالتهما للعالم .
وعدّ وكالة الأنباء السعودية "واس" شريكاً استراتيجياً لرئاسة الشؤون الدينية ووسيلة إعلامية وطنية فاعلة ونشطة، معربًا عن اعتزازه بما تقدمه “واس” للعالم من خلال إبراز جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
من جهته، أكد رئيس وكالة الأنباء السعودية حرص "واس" على إبراز رسالة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي إعلامياً عبر منصاتها الرقمية وباللغات المتعددة، وكذلك إبراز جهود القيادة في خدمة الحرمين الشريفين.