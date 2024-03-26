"السديس" يستقبل رئيس "واس" ويعدها شريكاً استراتيجياً لرئاسة الشؤون الدينية

وشهد الاستقبال بحث سبل تعزيز العمل الإعلامي وتعظيم رسالة الحرمين الوسطية في شهر رمضان، واستثمار أدوات التقنية الرقمية الحديثة في إبراز جهود الدولة في خدمة الحرمين والمشاعر المقدسة وقاصديهم من حجاج ومعتمرين وزائرين من خلال بث رسائلها للعالم بعدد من اللغات.