"التعاون الإسلامي" تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي كنيسة في غزة

وحذّرت من خطر استمرار الكارثة الإنسانية نتيجة سياسات العقاب الجماعي والحصار الإسرائيلي المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة، والتجويع والحرمان من المياه والدواء، والغذاء، والكهرباء، والوقود، وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ما يشكّل جريمة حرب وجريمة ضدّ الإنسانية بموجب القانون الدولي.