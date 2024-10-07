"سفارة المملكة بالأردن" تنبه الراغبين في السفر إلى الالتزام بأنظمة المرور والسير

نبهت السفارة السعودية لدى المملكة الأردنية الهاشمية، المواطنين القادمين إلى الأردن أو المتواجدين فيها، لعدد من الأنظمة المتعلقة بالمرور والسير في المملكة الأردنية، والتي يجب الحرص على اتباعها والتقيد بأنظمتها.
وشددت السفارة عند وقوع حادث مروري للمواطن، على عدم مغادرة موقع الحادث تمامًا إلا بعد مراجعة المركز الأمني أو فتح مخطط حادث من قِبَل المرور بمكان الحادث؛ لتجنب الوقوع في قضية هروب من مكان الحادث وما يترتب على ذلك من ترحيل المواطن للعودة للمملكة.
كما نبهت لضرورة التقيد بعدم قيادة المركبة إلا من صاحبها أو أن يتم إدراج اسم سائق آخر من قِبَل الجمرك الأردني على ورقة الإدخال؛ حيث سيترتب عليها مخالفة بقيمة (200) دينار أردنيًّا، أيضًا في حال قيادة المركبة من قِبَل مواطن دون رخصة قيادة يتم حجز المركبة، كما حثت على تجنب القيادة عكس المسار المخصص باتجاه المركبة، وفي حالة القيادة عكس اتجاه المركبة، في أثناء تواجد المواطن بمركبته في الأردن؛ سيترتب عليه مخالفة مرورية وحجز المركبة (14 يومًا).
وحذّرت السفارة من أنه في حال تكرار دخول المركبة مع المواطن لأكثر من مرة بشكل متتابع خلال مدد قصيرة تحدد من قِبَل الجمارك الأردنية؛ يتم دفع غرامة قدرها 50 دينارًا للمنفذ الأردني؛ لافتة إلى أن السلطات الأردنية تمنع دخول مركبة المواطن التي يتم فيها تغيير سعة حجم تنك البنزين؛ وإلا سيتم دفع غرامة مالية بهذا الشأن.