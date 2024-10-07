"سفارة المملكة بالأردن" تنبه الراغبين في السفر إلى الالتزام بأنظمة المرور والسير

كما نبهت لضرورة التقيد بعدم قيادة المركبة إلا من صاحبها أو أن يتم إدراج اسم سائق آخر من قِبَل الجمرك الأردني على ورقة الإدخال؛ حيث سيترتب عليها مخالفة بقيمة (200) دينار أردنيًّا، أيضًا في حال قيادة المركبة من قِبَل مواطن دون رخصة قيادة يتم حجز المركبة، كما حثت على تجنب القيادة عكس المسار المخصص باتجاه المركبة، وفي حالة القيادة عكس اتجاه المركبة، في أثناء تواجد المواطن بمركبته في الأردن؛ سيترتب عليه مخالفة مرورية وحجز المركبة (14 يومًا).