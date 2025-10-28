الفن يلتقي الابتكار: هواوي تطلق تجربة GoPaint العالمية من متجرها الرئيسي

في وقت سابق من هذا العام، كشفت هواوي عن مبادرتها العالمية للإبداع الرقمي "نشاط GoPaint العالمي للإبداع 2025"، داعيةً المبدعين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف حدود التعبير الرقمي.
واستمرارًا لهذا الزخم، نظّمت هواوي ورشة عمل نابضة بالحياة بعنوان GoPaint في متجرها الرئيسي في واجهة روشن بالرياض، مقدّمة للزوار تجربة عملية باستخدام أحدث تقنياتها الإبداعية.
وشهد الحدث مشاركة بعض المختصين من مؤثرين تقنيين ومبدعين موهوبين في الرسم الرقمي، حيث تفاعلوا مع الحضور من خلال عروض حيّة باستخدام جهاز HUAWEI MatePad 12 X وتطبيق GoPaint.
واستكشف الضيوف ميزات الجهاز الاحترافية، وتعلّموا تقنيات الرسم الرقمي، واكتشفوا كيف تمكّن هواوي الجيل الجديد من المبدعين.
وتُعدّ هذه الورشة بداية لمبادرة أوسع، حيث ستنظم متاجر هواوي حول العالم أنشطة للرسم داخل المتاجر، مما يتيح للمستهلكين تجربة الإبداع الرقمي بشكل مباشر.
وتهدف هذه الجلسات إلى جعل الفن أكثر سهولة وتفاعلية وإلهامًا — سواء كنت رسامًا محترفًا أو مجرد مهتم لمعرفة الإمكانيات الإبداعية للتكنولوجيا الحديثة.
وتستمر مسابقة GoPaint، التي تمتد حتى نهاية عام 2025، في جذب المشاركات العالمية ضمن فئات مثل الرسوم المتحركة، وفن الخيال العلمي، والرسم السردي.
وسيحصل الفائزون على جوائز مالية، وتقدير دولي، وفرصة لعرض أعمالهم عبر منصات هواوي ومنتجاتها.
تؤمن هواوي بأن الإبداع يجب أن يكون متاحًا للجميع، ولذلك تلتزم بجعل الإبداع تجربة مشتركة.
ومن خلال مسابقة GoPaint السنوية والأنشطة والتجارب الغامرة داخل المتاجر، تمكّن هواوي المستخدمين والمهتمين من استكشاف إمكاناتهم الفنية والتواصل مع مجتمع عالمي من المبدعين.