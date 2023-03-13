بعثة صندوق النقد الدولي تزور مستشفى "صحة" الافتراضي

واطلعت البعثة على الخدمات الصحية الافتراضية التي يقدمها المستشفى عن بعد، من خلال جسر صحي يقدم الخدمات الصحية المميزة عبر أطباء من ذوي الخبرات في التخصصات الدقيقة, كما اطلع فريق البعثة على تجربة "الصحة" في تقديم خدمات الرعاية الصحية الافتراضية باستخدام أحدث التقنيات.