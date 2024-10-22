إحدى ثمار ملتقى الصحة العالمي.. توقيع اتفاقية نهائية لتوطين الإنسولين

وتأتي هذه الاتفاقية بالشراكة مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، وشركة سدير الطبية، وشركتي سانوفي الفرنسية ونوفونورديسك الدنماركية، حيث تضمّنت توطين ما بين 6 إلى 7 بنود من منتجات الإنسولين، وهو ما يعكس جهود المملكة في تعزيز قدراتها الإنتاجية، والتزامها في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للصناعات الدوائية بما يتوافق مع مستهدفاتها.