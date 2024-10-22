إحدى ثمار ملتقى الصحة العالمي.. توقيع اتفاقية نهائية لتوطين الإنسولين

شهد ملتقى الصحة العالمي 2024، اليوم، توقيع اتفاقية نهائية لتوطين بعض بنود الإنسولين، برعاية وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.
وتأتي هذه الاتفاقية بالشراكة مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، وشركة سدير الطبية، وشركتي سانوفي الفرنسية ونوفونورديسك الدنماركية، حيث تضمّنت توطين ما بين 6 إلى 7 بنود من منتجات الإنسولين، وهو ما يعكس جهود المملكة في تعزيز قدراتها الإنتاجية، والتزامها في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للصناعات الدوائية بما يتوافق مع مستهدفاتها.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جهود المنظومة الحكومية؛ ممثلةً بوزارات الصحة، والاستثمار، والصناعة والثروة المعدنية في توطين الصناعة الطبية والدوائية، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي والصحي في المملكة، وتعزيز ريادة المملكة في الصناعة الطبية والدوائية بما يتواكب مع الاحتياجات والمتطلبات الدوائية فيها، في وقت يشهد فيه القطاع مرحلة تحوّلية تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية.
يُذكر أن ملتقى الصحة العالمي الذي أقيم تحت شعار "استثمر في الصحة"، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، بملهم شمال مدينة الرياض، شهد حجم استثمارات تجاوزت قيمتها 50 مليار ريال؛ للإسهام في معالجة التحديات العالمية الصحية، ورفع مستوى صحة المواطن.